Qual é o acompanhamento da consulta?

A consulta preliminar ocorreu de 11 de maio a 26 de junho de 2015, com a organização de reuniões públicas, a distribuição de materiais informativos e a possibilidade de os moradores darem sua opinião por meio do T Maps ou no site do projeto.

Todas essas contribuições contribuíram para os resultados da consulta, aprovada em 7 de outubro de 2015 pelo Conselho Mobilités da Île-de-France (anteriormente STIF). A continuação dos estudos baseia-se nas lições aprendidas com a consulta e em um diálogo contínuo com os atores de retransmissão do território.

Os estudos continuam até um projeto detalhado (projeto preliminar) e a constituição do arquivo de inquérito público. Uma vez que esses documentos sejam aprovados pelo Conselho Mobilités da Île-de-France, uma nova fase de consulta, a investigação pública, poderá iniciar e permitirá ao público expressar suas opiniões sobre o projeto do ônibus Esbly-Val d'Europe, a fim de expressar sua opinião sobre sua utilidade pública.