Quais são os benefícios esperados do projeto?

O projeto do ônibus EVE irá:

apoiar o desenvolvimento urbano do território antecipando a criação de um serviço de transporte público de alta capacidade para esses novos distritos

atender às principais instalações do território e aos setores de emprego de Chessy e Val d'Europe (hospital intercomunitário Marne-la-Vallée, centro comercial Val d'Europe, parque Disney, o colégio Louis Braille e seu ginásio, cemitério de Esbly; e futuro: escolas, centros universitários, centros de congressos, etc.)

Ela oferecerá uma alternativa muito mais eficiente para os usuários da atual linha de ônibus "Peps 6" para viagens entre a estação Esbly e o RER A. Seus ônibus articulados oferecerão a todos um alto nível de serviço graças a esse novo transporte público rápido, confiável e regular. O projeto fornecerá: