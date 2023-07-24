O que é um centro de operações de ônibus (COB)?

É uma oficina-garagem cujas principais funções são: a limpeza interna e externa dos ônibus, manutenção preventiva e corretiva, bem como a garagem dos ônibus no final do serviço. Esse equipamento não representa perigo para os moradores locais.

O atual terminal de ônibus localizado no município de Bailly-Romainvilliers, que está sujeito a uma futura ampliação, foi selecionado para servir como centro operacional de ônibus para o projeto EVE Bus, bem como para atender às necessidades do desenvolvimento futuro da oferta de transporte na área residencial (excluindo o projeto EVE Bus).