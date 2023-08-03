O que é um DOCP? Quais são seus objetivos?

O Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP) é o documento que apresenta os elementos de viabilidade e oportunidade de um projeto de transporte. Ele descreve as principais características e os principais impactos, com base nos estudos preliminares. Uma vez aprovado pelo Conselho Mobilités da Île-de-France, o DOCP constitui o arquivo de apoio para a consulta preliminar. Você pode consultá-lo na seção "Documentação".