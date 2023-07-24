Quem são os atores do projeto e quais são seus papéis?

Como líder do projeto, a Île-de-France Mobilités – a autoridade organizadora da mobilidade na região da Île-de-France – garante que o programa, o cronograma e os custos sejam respeitados. Como parte do projeto do ônibus EVE, a Île-de-France Mobilités conduziu a consulta preliminar.

Île-de-France Mobilités é o gerente de projeto da operação. Ele liderou todos os estudos relacionados à produção do Esquema e do Arquivo de Investigação de Utilidade Pública e contou com vários provedores de serviços técnicos para garantir sua consolidação.

A Île-de-France Mobilités coordena todas as interfaces com os projetos urbanos que o projeto atravessa, que realizam os desenvolvimentos antes do prazo.

A Região da Île-de-France e o Departamento de Seine-et-Marne estão fornecendo financiamento para os estudos e infraestrutura. A Île-de-France Mobilités financia o material rodante e as operações.

Autoridades locais e partes interessadas participam dos estudos ao longo do projeto.