O ônibus EVE seguirá a RD5d entre o boulevard circular (RD344) e a rue de Montry em Coupvray.

3 estações* são propostas nesta sequência de cerca de 1,2 km:

O resort "Hôtels du Val de France" está próximo ao setor hoteleiro existente e será desenvolvido no futuro

A estação "Trois Ormes" ao sul da RD934, próxima a um futuro centro comercial da ZAC des Trois Ormes, e o eixo de pedestres cruzando a RD5d está planejada como parte do desenvolvimento dessa ZAC.

A estação "Cent Arpents" ao norte da RD934, próxima a um futuro centro comercial do ZAC de Coupvray, assim como um centro de instalações existente ou planejado na área (possível futura escola secundária – ZAC de Coupvray, ginásio, grupo escolar, Parc du Château, etc.).

Essa sequência exigirá a reconfiguração de três interseções para:

garantir a inserção de faixas exclusivas para ônibus

melhorar a legibilidade para roteamento em modo ativo

Limitando o impacto nos carros

O cruzamento com a Rue de Montry permite a inserção das faixas dedicadas aos ônibus. O ônibus EVE alternará de uma inserção no centro da estrada na RD5d para uma inserção lateral, no lado oeste em direção a Esbly, a montante do entroncamento com a Rue de Montry.

Uma ciclovia bidirecional na calçada será construída na margem oeste da RD5d.

Estacionamento para bicicletas (armários seguros e aros) será posicionado nas proximidades imediatas das estações.

* Os nomes das estações são provisórios