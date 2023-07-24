No setor do Val d'Europe, o EVE Bus circulará pelo Cours de la Gondoire, virará em um primeiro entroncamento (T9) em direção ao boulevard circular (RD344), cruzará uma ponte sobre os trilhos do RER A e depois virará a montante de um segundo entroncamento (C0) em direção à Avenue Hergé.

Duas estações* estarão localizadas no Cours de la Gondoire, nesta sequência de cerca de 1 km de extensão:

O terminal "Hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée", fica nas imediações da entrada do hospital

A estação "Val d'Europe" que atenderá o centro urbano, a futura Universidade de Montévrain e o centro comercial regional Val d'Europe. Esta estação também dará acesso à estação Val d'Europe (RER A e rodoviária), bem como à nova estação rodoviária de Montévrain (projeto).

Essa sequência exigirá a retomada da estrutura de engenharia que permite a travessia da RER A e a modificação do cruzamento C0 (Boulevard circulaire / Avenue Hergé et Europe), para garantir a inserção de faixas dedicadas ao ônibus, melhor legibilidade para o trajeto dos modos ativos, ao mesmo tempo em que limitar o impacto sobre os carros.

Uma ciclovia de mão dupla será construída em ambas as margens do Cours de la Gondoire, depois na margem norte do boulevard circular e continuará na margem oeste na Avenue Hergé. Estacionamento para bicicletas (armários seguros e aros) será posicionado nas proximidades imediatas das estações.

* Nomes das estações são provisórios.