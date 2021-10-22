Aberto a todos - indivíduos, pessoas jurídicas, empresas privadas, autoridades locais ou associações - o programa Stations of Tomorrow oferece mais três estações para se candidatar.

As três estações seguintes já concluíram o trabalho de conformidade, então tudo o que você precisa fazer é dar os retoques finais e colocar suas malas de lado para dar vida ao seu projeto:

Saint-Mammès (Linha R): Inscrições até 3 de abril de 2026.

Inscrições até 3 de abril de 2026. Saint-Chéron (Linha C): Inscrições até 19 de abril de 2026.

Inscrições até 19 de abril de 2026. Nós (Linha J): Inscrições até 19 de abril de 2026.

Aos seus conceitos e nos façam sonhar com as estações do amanhã!