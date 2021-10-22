Projetos
Líderes de projeto em posição
Muitos líderes de projetos já puderam se beneficiar do programa Stations of Tomorrow e estão em funcionamento há mais ou menos tempo em estações nos subúrbios da Grande Île-de-France:
- Santeuil-le-Perchay (Linha J) - CoopVexin - Cooperativa
- Couilly-Saint-Germain-Quincy (Linha T14) - Mamours & Co - Casa das babás
- Bessancourt (Linha H) - Maison Zamparo - Florista
- Bourron-Marlotte-Grez (Linha R) - Joema - Brechó
- L'Etang-la-Ville (Linha L) - Aux Quais - Sala de chá
- Méry-sur-Oise (Linha H) - Baguete M - Padaria
- Le Coudray-Montceaux (Linha D) - Cidade - Maison des Berges de Seine
Vencedores da convocatória para projetos de 2025
Os vencedores do chamado Tomorrow's Stations of Tomorrow 2025 para projetos foram oficialmente anunciados no Assises des Transports dans la Ruralité em 5 de dezembro de 2025 e são os seguintes:
- Bougival (Linha L) – Cœur – Estação Tiers-lieu
- Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café
- Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café
- L'Isle Adam Parmain (Linha H) – La Gare Fermière – Comerciante de verduras em curto-circuito
- Livry sur Seine (Linha R) – La Lyre Gourmande – Confeitaria
- Massy Verrières (RER B e C) – Pausa para Costura – Café / Atendimento Pessoal
- Lardy (RER C) – La MEUP – Café cooperativo com ações culturais e ambientais
- Vaux sur Seine (Linha J) – Chez Julie – Café Jeux
- Villiers Montbarbin (T14) – O Moulin Jaune – Espaço cultural