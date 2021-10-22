Muitos líderes de projetos já puderam se beneficiar do programa Stations of Tomorrow e estão em funcionamento há mais ou menos tempo em estações nos subúrbios da Grande Île-de-France:

Santeuil-le-Perchay (Linha J) - CoopVexin - Cooperativa

Couilly-Saint-Germain-Quincy (Linha T14) - Mamours & Co - Casa das babás

Bessancourt (Linha H) - Maison Zamparo - Florista

Bourron-Marlotte-Grez (Linha R) - Joema - Brechó

L'Etang-la-Ville (Linha L) - Aux Quais - Sala de chá

Méry-sur-Oise (Linha H) - Baguete M - Padaria

Le Coudray-Montceaux (Linha D) - Cidade - Maison des Berges de Seine