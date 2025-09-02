Quais são os diferentes passos que não devem ser perdidos?

Você deve enviar sua inscrição no período de 3 de junho a 30 de setembro de 2025. Depois, seu projeto será estudado por um júri que, se necessário, poderá convidá-lo para uma entrevista para fazer mais perguntas. Depois, será em meados de dezembro de 2025 que você saberá se seu projeto foi selecionado e em qual estação.

Após a conclusão dessas fases de consulta e instrução, o trabalho poderá ocorrer ao longo do ano de 2026, e você poderá obter as chaves do seu imóvel a partir de 2027 para assinar seu contrato de ocupação temporária e realizar (às suas custas) o design de interiores.