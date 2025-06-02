Por que tenho que esperar até 2027 para receber as chaves do meu imóvel?

Você receberá as chaves do seu imóvel, se for o vencedor deste chamado para projetos, a partir de 2027. De fato, são necessárias várias etapas regulatórias e técnicas antes de entregar o imóvel para você e pronto para ser instalado.

Como os edifícios estão desocupados há algum tempo, as instalações precisam de remoção de chumbo e amianto antes de prosseguir com os trabalhos estruturais (isolamento, atualização para os padrões PRM, etc.) e as conexões de água e eletricidade. Além disso, é necessário levar em conta os atrasos na solicitação de autorização (alvará de construção, autorização ABF, etc.).