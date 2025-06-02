Convocação para projetosGares de demain
Quais são os critérios para selecionar estações na chamada para projetos?
As 60 estações na convocatória para projetos, cuja lista está disponível tanto na aba Procedimento de Aplicação quanto na aba Documentos para download, foram selecionadas segundo três critérios muito específicos:
- Essas são estações localizadas nos subúrbios da Grande Île-de-France;
- São estações com fluxo inferior a 2.500 passageiros por dia e, portanto, sem presença humana fixa;
- São estações com prédios de passageiros que podem ser usadas para uma nova oferta de serviço.