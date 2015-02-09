2862 avaliações: uma mobilização excepcional!

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2015

Desde 10 de janeiro de 2015, data final da consulta, a equipe do projeto tem processado todas as opiniões recebidas.

A partir dos cartões T, do site ou das folhas disponibilizadas durante as reuniões públicas, foram contabilizadas 2862 opiniões, refletindo a participação significativa dos habitantes do território.

Com base em todas essas contribuições e nas discussões realizadas em reuniões públicas, o STIF e a RATP estão trabalhando na elaboração dos resultados da consulta para submetê-los aos representantes eleitos do STIF em 2015. Ao mesmo tempo, o fiador da consulta elaborará um relatório sobre o progresso da consulta.