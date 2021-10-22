O projeto
O projeto de extensão da linha 1 do metrô tem como objetivo atender 3 novas estações em quase 5 km:
- Uma primeira estação Les Rigollots*, em Fontenay-sous-Bois,
- Uma estação intermediária Grands Pêchers*, em Montreuil,
- E uma estação terminal Val de Fontenay*, em Fontenay-sous-Bois.
*Os nomes das estações são provisórios.
As modalidades de integração das estações e seu acesso serão reestudadas como parte da retomada dos estudos.
Os objetivos do projeto
Melhorando o acesso a centros de emprego e estudo e às principais instalações da região
Promover a mudança de modalidade e oferecer uma alternativa confiável e confortável ao carro particular para viagens
Apoio ao desenvolvimento dos territórios atendidos
Os benefícios do projeto
A extensão da linha 1 oferecerá aos usuários dos distritos servidos uma ligação rápida para Paris e Val de Fontenay graças a uma linha de metrô totalmente automatizada. Também promoverá uma melhor conexão com as novas linhas de transporte no Val de Fontenay, fortalecendo a rede de transporte na região da Île-de-France.
Métodos de construção
O trabalho em um túnel do metrô é realizado principalmente no subsolo, geralmente com o uso de uma perfuradora de túneles; e ocasionalmente da superfície (em cut-and-cover, quando possível) para estações, estruturas auxiliares, o centro de quebra de trens. A conexão com a estação traseira do Château de Vincennes deve ser feita parcialmente pela superfície e parcialmente pelo subsolo.