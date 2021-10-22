O projeto de extensão da linha 1 do metrô tem como objetivo atender 3 novas estações em quase 5 km:

Uma primeira estação Les Rigollots*, em Fontenay-sous-Bois,

Uma estação intermediária Grands Pêchers*, em Montreuil,

E uma estação terminal Val de Fontenay*, em Fontenay-sous-Bois.

*Os nomes das estações são provisórios.

As modalidades de integração das estações e seu acesso serão reestudadas como parte da retomada dos estudos.