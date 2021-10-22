Os benefícios do projeto

A RER A é a linha mais movimentada da rede de transporte da Île-de-France. Ela transporta mais de 1 milhão de passageiros por dia, incluindo cerca de 600.000 nas partes da linha a leste de Châtelet – Les Halles. Um eixo estruturante oeste-leste da Île-de-France, serve aos principais polos do coração da aglomeração. Vincennes é a última estação do tronco comum da RER A. Fontenay-sous-Bois e Val de Fontenay estão localizadas em um dos dois ramais orientais da linha (respectivamente na direção de Boissy-Saint-Léger e Marne-la-Vallée).

O RER E conecta Nanterre La Folie a Chelles e Tournan via o hub de La Défense e Paris. A estação Val de Fontenay é atendida pelo ramal Noisy-le-Sec – Tournan, que oferece ligação para La Défense e Nanterre La Folie, via as estações Saint-Lazare, Nord e Est. O projeto Eole planeja estender a RER E para o oeste, em direção a Mantes-la-Jolie. O primeiro trecho para La Défense e Nanterre La Folie foi inaugurado em 2024, e a extensão até Mantes-la-Jolie está prevista para entrar em operação até 2027.