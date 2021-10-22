Os benefícios do projeto
Economia de tempo
A Linha 1, estendida até o Val de Fontenay, proporcionará aos passageiros da extensão uma economia significativa de tempo. Essa economia de tempo será especialmente importante para os futuros usuários das novas estações intermediárias Les Rigollots e Grands Pêchers.
Partidas
A linha 1 estendida se conectará com o RER A e E, linha 15 Leste, bonde T1 e os Bus Bords de Marne em Val de Fontenay.
Linhas RER A e RER E
A RER A é a linha mais movimentada da rede de transporte da Île-de-France. Ela transporta mais de 1 milhão de passageiros por dia, incluindo cerca de 600.000 nas partes da linha a leste de Châtelet – Les Halles. Um eixo estruturante oeste-leste da Île-de-France, serve aos principais polos do coração da aglomeração. Vincennes é a última estação do tronco comum da RER A. Fontenay-sous-Bois e Val de Fontenay estão localizadas em um dos dois ramais orientais da linha (respectivamente na direção de Boissy-Saint-Léger e Marne-la-Vallée).
O RER E conecta Nanterre La Folie a Chelles e Tournan via o hub de La Défense e Paris. A estação Val de Fontenay é atendida pelo ramal Noisy-le-Sec – Tournan, que oferece ligação para La Défense e Nanterre La Folie, via as estações Saint-Lazare, Nord e Est. O projeto Eole planeja estender a RER E para o oeste, em direção a Mantes-la-Jolie. O primeiro trecho para La Défense e Nanterre La Folie foi inaugurado em 2024, e a extensão até Mantes-la-Jolie está prevista para entrar em operação até 2027.
Linha 15 Leste
A Linha 15 Leste conectará Saint-Denis-Pleyel a Champigny-Centre, via estação Val de Fontenay. A estação Val de Fontenay da linha 15 Leste oferecerá conexão com a estação RER (A e E) de Val de Fontenay, o bonde T1 estendido, os Bus Bords de Marne, bem como a linha estendida do metrô 1. O trecho Saint-Denis Pleyel - Champigny Centre, incluindo a estação Val de Fontenay, entrará em operação até 2031.
O bonde T1 se estendia até Val de Fontenay
O bonde T1 será estendido até 2028 do atual terminal de Noisy-le-Sec até Montreuil, depois até 2030 até Val de Fontenay, onde se conectará com a linha 1. Quando as extensões para oeste até o Château de Malmaison e para o leste até Val de Fontenay forem comissionadas, o bonde T1 totalizará cerca de 40 km. O terminal Val de Fontenay do bonde T1 ficará próximo à estação da linha 1.
Bus Bords de Marne
O serviço de ônibus de alto nível Bus Bords de Marne planeja conectar Val de Fontenay a Chelles – Gournay (Transilien P, RER E, linha 16 do metrô), via Neuilly-Plaisance (RER A). Os Bus Bords de Marne oferecerão uma conexão com a linha 1 a partir da Allée des Sablons e/ou da estação rodoviária do agrupamento do Val de Fontenay.
Reestruturação das redes de ônibus
A extensão da linha 1 até Val de Fontenay será acompanhada por uma reestruturação da rede de ônibus que atende os municípios do projeto. As discussões sobre essa reestruturação serão realizadas alguns meses antes da encomenda da extensão, para dimensionar a oferta o mais próximo possível das necessidades observadas. Será uma questão de otimizar o serviço de ônibus para as principais estações ou estações das redes ferroviárias, simplificar o trajeto das linhas e atender bairros que até agora eram sem litoral. Essa reestruturação também levará em conta a reestruturação realizada como parte da extensão do bonde T1 e como parte do projeto para a nova linha Bus Bords de Marne.