MetrôLinha 1

ExtensãoChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Diálogos

Desde a gênese do projeto, a Île-de-France Mobilités tem se comprometido em envolver o público e os atores locais nos estudos.

Em 2015, a Île-de-France Mobilités organizou uma consulta preliminar sob a égide da Comissão Nacional de Debate Público (CNDP), com o objetivo de apresentar o projeto e permitir que o público expressasse sua conveniência.

Em 2022, a Île-de-France Mobilités apresentou o projeto durante uma investigação pública, sob a égide de uma comissão independente de inquérito nomeada pelo Tribunal Administrativo de Melun.

10 de novembro de 2014 – 10 de janeiro de 2015

Consulta prévia

31 de janeiro – 2 de março de 2022

Inquérito público

Consultoria

Ler

A investigação pública de 2022

Ler