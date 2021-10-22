Diálogos
Desde a gênese do projeto, a Île-de-France Mobilités tem se comprometido em envolver o público e os atores locais nos estudos.
Em 2015, a Île-de-France Mobilités organizou uma consulta preliminar sob a égide da Comissão Nacional de Debate Público (CNDP), com o objetivo de apresentar o projeto e permitir que o público expressasse sua conveniência.
Em 2022, a Île-de-France Mobilités apresentou o projeto durante uma investigação pública, sob a égide de uma comissão independente de inquérito nomeada pelo Tribunal Administrativo de Melun.
10 de novembro de 2014 – 10 de janeiro de 2015
Consulta prévia
31 de janeiro – 2 de março de 2022
Inquérito público