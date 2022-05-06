Em 14 de dezembro de 2022, o Estado emitiu a decisão de não declarar a utilidade pública do projeto como está. Ao confirmar e afirmar a utilidade da extensão da linha 1 do Metrô até Val de Fontenay, o Governo está solicitando estudos adicionais, especialmente...
O programa de retomada dos estudos do projeto
Retomada dos estudos
A decisão do Estado
O conselho aprovou por unanimidade a declaração do projeto com 2 modificações e 7 compromissos que possibilitam a melhoria dos proprietários do projeto e solicita aos monitores que pronunciem sua declaração de utilidade pública.
Publicação do relatório da Comissão de Inquérito
Em 11 de abril de 2022, a comissão de inquérito apresentou seu relatório ao Prefeito de Val-de-Marne, no qual emitiu um parecer desfavorável sobre o projeto de extensão da linha 1 até Val de Fontenay.