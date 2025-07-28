O programa de retomada dos estudos do projeto

A investigação pública sobre o projeto de extensão da linha 1 do Metrô até Val de Fontenay foi marcada por forte participação e opiniões contrastantes entre forte apoio ao projeto (essencial para abrir os territórios atravessados) e oposição (impactos considerados importantes demais em relação aos benefícios esperados).



Hoje, os coproprietários do projeto Île-de-France Mobilités e a RATP estão retomando os estudos deste projeto, guiados pelas lições aprendidas com essa primeira investigação pública. O objetivo? Reconciliando os requisitos técnicos e ambientais, bem como as expectativas dos cidadãos, de alcançar um projeto compartilhado para a extensão da linha 1 até Val de Fontenay, estruturando o futuro do transporte na região, respeitando as questões ambientais.

Evitar, reduzir, compensar: o método rigoroso que orienta a retomada dos estudos do projeto

Todos os estudos serão realizados segundo uma abordagem rigorosa de "ERC", visando sobretudo evitar os impactos do projeto em seu meio ambiente. Portanto, os estudos focarão primeiro em identificar todas as medidas de evasão a serem implementadas no projeto. Para impactos que não puderam ser evitados, será necessário reduzi-los ao máximo em duração, intensidade e extensão. Por fim, os impactos residuais remanescentes ao final dessas duas fases serão compensados.

No currículo

Os estudos abordarão:

Oportunidades para melhorar e otimizar princípios de integração para:

> a conexão com o terminal "Château de Vincennes" da linha existente, no setor Bois de Vincennes, uma área de apostas muito altas

> a construção da estação traseira e do Centro de Quebra de Trens, além do terminal Val de Fontenay

> os princípios do surgimento das três estações

As condições para a execução do projeto (direitos de passagem no local, métodos de construção, duração da obra, redução de incômodos)

Impactos ambientais

Impactos urbanos, em particular as áreas de terra envolvidas e os impactos no tráfego rodoviário

Restrições operacionais, inclusive na linha existente

Custos de implementação

As previsões de passageiros da linha e a avaliação socioeconômica do projeto também serão atualizadas

Diversos diagnósticos serão necessários para alimentar esses estudos com dados confiáveis: inventário de árvores, estudos de solo, geotecnia, levantamentos topográficos, estudos de tráfego, etc.

Um diálogo que é sempre contínuo

O diálogo com partes interessadas locais, partes interessadas e o público em geral continua sendo uma prioridade para os proprietários dos projetos. Assim, a Île-de-France Mobilités e a RATP pretendem fortalecer essa ligação. Os estudos serão compartilhados com todos para garantir um projeto que leve em conta as expectativas e restrições do território. A Île-de-France Mobilités definirá os termos de troca com o público nos próximos meses.

Assine as notícias do projeto para ser notificado sobre os próximos avanços nos estudos e reuniões que serão organizados no futuro!