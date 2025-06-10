MetrôLinha 1

ExtensãoChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

A linha 1 do metrô, a linha histórica do metrô totalmente automático Île-de-France, conecta La Défense (92) ao Château de Vincennes (94) cruzando Paris de oeste a leste.

O projeto de extensão para o leste em direção ao Val de Fontenay deve possibilitar o atendimento a 3 novas estações, apoiando o desenvolvimento urbano de bairros que atualmente estão afastados das redes estruturadas de transporte público. Ele melhorará o serviço para Vincennes (94), Fontenay-sous-Bois (94) e Montreuil (93) e oferecerá conexão com o RER A e E, a linha 15 do metrô, o bonde T1 e o serviço de ônibus de alto nível Bus Bords de Marne. O projeto faz parte do Plano Diretor da Região da Île-de-France – Environmental 2040 (SDRIF-E) e está atualmente em estudos.

Estado
Sociedade de Grandes Projetos
Região de Île-de-France
RATP
Île-de-France Mobilités

Publicado em

Lançamento de levantamentos geotécnicos e hidrogeológicos na rota

Números-Chave

Numerosas conexões

com as linhas de ônibus e linhas de transporte da estação Val de Fontenay

5Miles

de traçar aproximadamente

Calendário

Financiamento e atores
  1. 2014-2015
    Consulta prévia
  2. 2016-2020
    Estudos preliminares
  3. Dezembro de 2020
    Aprovação do diagrama esquemático e do arquivo de inquérito público pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités
  4. 31 de janeiro - 2 de março de 2022
    Investigação de interesse público
  5. Dezembro de 2024
    Aprovação pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités do financiamento da retomada dos estudos
  6. Hoje
    2025
    Retomada dos estudos
  7. Nova pesquisa de interesse público por vir