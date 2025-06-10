ExtensãoChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

A linha 1 do metrô, a linha histórica do metrô totalmente automático Île-de-France, conecta La Défense (92) ao Château de Vincennes (94) cruzando Paris de oeste a leste.

O projeto de extensão para o leste em direção ao Val de Fontenay deve possibilitar o atendimento a 3 novas estações, apoiando o desenvolvimento urbano de bairros que atualmente estão afastados das redes estruturadas de transporte público. Ele melhorará o serviço para Vincennes (94), Fontenay-sous-Bois (94) e Montreuil (93) e oferecerá conexão com o RER A e E, a linha 15 do metrô, o bonde T1 e o serviço de ônibus de alto nível Bus Bords de Marne. O projeto faz parte do Plano Diretor da Região da Île-de-France – Environmental 2040 (SDRIF-E) e está atualmente em estudos.