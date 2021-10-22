Financiamento e atores

O Estado está comprometido em oferecer aos residentes de Île-de-France um transporte mais eficiente para que possam avançar rumo a uma cidade sustentável e a um estilo de vida mais pacífico. O Estado persegue seu objetivo de tornar a rede de transporte mais eficiente, integrando-a na dinâmica dos territórios para melhor atender às necessidades diárias dos usuários, melhorar o acesso ao transporte para todos e, assim, fortalecer a atratividade da região da Île-de-France.Para os estudos aprofundados sobre a extensão da linha 1 e devido à conexão entre a extensão da linha 1 e a linha 15 Leste em Val de Fontenay, o Estado convocou a Société des Grands Projets a assumir sua habitual participação no financiamento dos projetos do metrô financiados pelo Estado e pela Região da Île-de-France.