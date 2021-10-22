Financiamento e atores
Proprietários conjuntos do projeto
Como autoridade organizadora da mobilidade sustentável na região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia soluções inovadoras para atender a todas as necessidades de mobilidade. Atenta ao povo da região da Île-de-France, ela trabalha todos os dias para melhorar suas jornadas diárias. A Île-de-France Mobilités é a coproprietária do projeto de extensão da linha 1 até Val de Fontenay. Financia 100% do material rodante e a operação do metrô Île-de-France.
Todos os dias, a RATP demonstra sua capacidade de operar, desenvolver, modernizar e manter uma das redes multimodais mais eficientes (ônibus, metrô, RER, bonde), com mais de 3 bilhões de viagens por ano. Investe e inova para melhorar o serviço oferecido aos passageiros. A RATP é a operadora do metrô e parte do RER, proprietária e gestora de sua infraestrutura. A RATP é a autoridade contratante conjunta para o projeto de extensão da linha 1 até Val de Fontenay.
Os financiadores
O Estado está comprometido em oferecer aos residentes de Île-de-France um transporte mais eficiente para que possam avançar rumo a uma cidade sustentável e a um estilo de vida mais pacífico. O Estado persegue seu objetivo de tornar a rede de transporte mais eficiente, integrando-a na dinâmica dos territórios para melhor atender às necessidades diárias dos usuários, melhorar o acesso ao transporte para todos e, assim, fortalecer a atratividade da região da Île-de-France.Para os estudos aprofundados sobre a extensão da linha 1 e devido à conexão entre a extensão da linha 1 e a linha 15 Leste em Val de Fontenay, o Estado convocou a Société des Grands Projets a assumir sua habitual participação no financiamento dos projetos do metrô financiados pelo Estado e pela Região da Île-de-France.
Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público. Juntamente com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A Região dedica recursos financeiros muito significativos a ela. Está financiando os estudos preliminares do projeto até 70%.