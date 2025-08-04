Lançamento de levantamentos geotécnicos e hidrogeológicos na rota

Como parte da retomada dos estudos sobre o projeto de extensão da Linha 1 do Metrô até Val de Fontenay, a RATP lançará vários diagnósticos sobre a natureza do solo e do lençol freático ao longo do trajeto a partir do final de agosto de 2025.

Esses levantamentos de campo visam completar o reconhecimento já realizado em estudos anteriores, levando em conta as lições aprendidas com a investigação pública anterior e para melhor caracterizar os solos e as águas subterrâneas. Eles, em última análise, tornarão possível:

Refinar as escolhas técnicas e o método de realização do trabalho com total segurança;

Refinar as escolhas de localização de cada estrutura;

Conclua a avaliação ambiental do projeto.

Os resultados serão apresentados no arquivo da investigação pública.

Levantamentos realizados principalmente em espaços públicos podem, às vezes, exigir acesso a terrenos privados. Cada pesquisa pode durar entre 2 semanas e 1 mês.

Diferentes tipos de reconhecimento estão planejados: