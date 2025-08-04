Lançamento de levantamentos geotécnicos e hidrogeológicos na rota
Como parte da retomada dos estudos sobre o projeto de extensão da Linha 1 do Metrô até Val de Fontenay, a RATP lançará vários diagnósticos sobre a natureza do solo e do lençol freático ao longo do trajeto a partir do final de agosto de 2025.
Esses levantamentos de campo visam completar o reconhecimento já realizado em estudos anteriores, levando em conta as lições aprendidas com a investigação pública anterior e para melhor caracterizar os solos e as águas subterrâneas. Eles, em última análise, tornarão possível:
- Refinar as escolhas técnicas e o método de realização do trabalho com total segurança;
- Refinar as escolhas de localização de cada estrutura;
- Conclua a avaliação ambiental do projeto.
Os resultados serão apresentados no arquivo da investigação pública.
Levantamentos realizados principalmente em espaços públicos podem, às vezes, exigir acesso a terrenos privados. Cada pesquisa pode durar entre 2 semanas e 1 mês.
Diferentes tipos de reconhecimento estão planejados:
- Hidrogeológico para determinar a presença e o fluxo de aquíferos ao longo de um ciclo anual e para avaliar a permeabilidade do solo;
- Geotecnia para qualificar a composição e qualidade do solo e determinar a capacidade de suporte do solo;
- Análise do solo para qualificar a poluição existente do solo.