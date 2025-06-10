Retomada dos estudos

Após uma investigação pública marcada por forte participação e opiniões contrastantes, a Île-de-France Mobilités está retomando os estudos para estender a linha 1 do metrô até Val de Fontenay.

Em dezembro de 2024, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités aprovou o acordo de financiamento que permitirá a realização de estudos preliminares do Esquema de Princípios com maior profundidade e a preparação de uma nova investigação pública. Esses estudos, financiados sob o CPER (Contrato de Plano Estado-Região), serão realizados com base nas conclusões da primeira investigação pública e nas decisões do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités.

A autoridade organizadora da mobilidade tem a forte ambição de aplicar rigorosamente a sequência de evitar, reduzir e compensar e realizar uma operação exemplar nos níveis social, de saúde e ambiental em todas as etapas do projeto.

O diálogo com atores e partes interessadas locais das fases anteriores continua sendo uma prioridade para o proprietário do projeto. Assim, a Île-de-France Mobilités pretende fortalecer esse vínculo para garantir um projeto alinhado às expectativas do território.

Essa abordagem ilustra o desejo da Île-de-France Mobilités de conciliar os requisitos técnicos com as expectativas dos cidadãos para alcançar um projeto compartilhado de extensão da linha 1, estruturando para o futuro do transporte na região.