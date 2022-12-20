A decisão do Estado

Data de publicação: 20 de dezembro de 2022

Em 14 de dezembro de 2022, o Estado emitiu a decisão de não declarar a utilidade pública do projeto como está. Ao confirmar e afirmar a utilidade da extensão da linha 1 do Metrô até Val de Fontenay, o Governo está solicitando estudos adicionais, especialmente para otimizar seus impactos ambientais.

A Île-de-France Mobilités, a coproprietária do projeto, lembra a necessidade de continuar o projeto, os compromissos já assumidos em sua declaração de projeto para responder a cada uma das reservas desenvolvidas pela comissão de inquérito. A Île-de-France Mobilité está solicitando ao Estado seu compromisso com a CPER para continuar os estudos. Para mais detalhes, leia o comunicado à imprensa.