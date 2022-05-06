Publicação do relatório da Comissão de Inquérito

Data de publicação: 6 de maio de 2022

Em 11 de abril de 2022, a comissão de inquérito apresentou seu relatório ao Prefeito de Val-de-Marne, no qual emitiu um parecer desfavorável sobre o projeto de extensão da linha 1 até Val de Fontenay.

Este relatório foi enviado pela Prefeitura de Val de Marne para a Île-de-France Mobilités em 3 de maio de 2022.

A Île-de-France Mobilités e a RATP, como coproprietárias do projeto, estão realizando uma análise detalhada dessa opinião para decidir qual será o acompanhamento a ser feito.

Baixe o relatório da comissão de inquérito.

Baixe o parecer e as conclusões fundamentadas do comitê de inquérito