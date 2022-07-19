Declaração de Projeto Aprovada e Compromissos de Melhoria

Data de publicação: 19 de julho de 2022

Após a investigação pública realizada de 31 de janeiro a 2 de março de 2022, que recebeu 8.229 observações, e após tomar conhecimento do relatório da comissão de inquérito publicado em 2 de maio de 2022, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités reuniu-se em 12 de julho de 2022 para discutir o acompanhamento do projeto.

O conselho aprovou por unanimidade a declaração do projeto com 2 modificações e 7 compromissos que possibilitam a melhoria dos proprietários do projeto e solicita aos monitores que pronunciem sua declaração de utilidade pública.

Veja abaixo:

> Deliberações do Conselho de Administração

> Seu primeiro anexo "Razões e considerações que justificam o interesse geral do projeto de extensão da linha 1 do metrô"

> Seu segundo anexo "Medidas para evitar, reduzir e compensar os efeitos negativos significativos do projeto de extensão da linha 1 do metrô até Val de Fontenay sobre o meio ambiente ou a saúde humana"