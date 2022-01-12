Em breve, a investigação pública!

Data de publicação: 12 de janeiro de 2022

A investigação pública antes da declaração de utilidade pública e da compatibilidade dos documentos de planejamento urbano será realizada de 31 de janeiro a 2 de março de 2022.

A investigação pública é uma nova etapa de participação pública que visa a:

Apresentar as características do projeto e as condições para sua integração ao meio ambiente, seus impactos e as medidas para remediá-los,

Coletar a opinião pública para fornecer informações úteis para a avaliação do projeto e aprimorar a continuidade dos estudos.

É organizada pela Prefeitura de Val-de-Marne, sob a égide de uma Comissão de Inquérito independente, presidida pelo Sr. Jean-Pierre Chaulet, e composta por 4 membros plenos: Sr. Jean-François Biechler, Sr. Jordan Bonaty, Sr. Alain Charliac e Sra. Nicole Soilly.

Entre todos os procedimentos de informação e participação, que estarão abertos a partir de 31 de janeiro de 2022, estão previstas 2 reuniões públicas e 14 sessões da Comissão de Inquérito.

Em breve você encontrará neste site o arquivo da consulta pública, assim como todas as informações e procedimentos de participação que estarão disponíveis durante a investigação pública!

> Consulte o decreto interprefeitural e seus anexos.