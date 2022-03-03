Encerramento da investigação pública: obrigado pela sua participação!

Data de publicação: 3 de março de 2022

A investigação pública antes da declaração de utilidade pública do projeto de extensão do metrô 1 em Val de Fontenay foi realizada de 31 de janeiro a 2 de março de 2022.

Mais de 7.000 notificações foram enviadas no registro eletrônico ou por e-mail, sem contar as notificações enviadas pelo correio ou nos registros em papel. Île-de-France Mobilités e a RATP gostariam de agradecer a todas as pessoas que participaram e que dedicaram seu tempo para formular suas opiniões e propostas.

A comissão independente de inquérito agora redigirá o relatório sobre o andamento da investigação pública e dará sua opinião sobre o projeto em breve. Isso será divulgado no site do projeto https://val-de-fontenay.metro-ligne1.fr/ e retransmitido aos municípios envolvidos.