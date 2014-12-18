Continue dando sua opinião até 10 de janeiro de 2015
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 18 de dezembro de 2014
Muitos de vocês já falaram sobre o projeto. O período para reuniões públicas terminou em 17 de dezembro. No entanto, você ainda pode compartilhar sua opinião até 10 de janeiro, data do término da consulta.
Para se expressar, você pode:
- Envie uma avaliação online;
- preencha o cartão T anexado ao folheto informativo, seja enviando-o gratuitamente ou depositando-o em uma das urnas montadas nas prefeituras de Vincennes, Montreuil e Fontenay-sous-Bois.