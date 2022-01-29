Consulta pública de 31 de janeiro a 2 de março: informe-se e expresse-se!
Data de publicação: 29 de janeiro de 2022
O projeto para estender a linha 1 do metrô até Val de Fontenay está entrando em uma investigação pública, um passo importante para obter informações e dar sua opinião sobre o projeto.
Como participar da investigação pública?
De 31 de janeiro a 2 de março de 2022, muitas informações e métodos de expressão estão disponíveis para você.
Veja o arquivo da investigação
- Online, neste site na biblioteca de mídia
- Online, no site da investigação pública
- Na sede da investigação pública:
Prefeitura de Val-de-Marne
Direção para a Coordenação de Políticas Públicas e Apoio Territorial
Escritório de Meio Ambiente e Procedimentos de Utilidade Pública
21-29 avenue Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- Nos escritórios (veja datas, horários e locais abaixo)
Como o arquivo é um documento muito grande composto por muitos documentos, um guia de leitura é disponibilizado para você e explica o que encontrará em cada documento.
Consulte o arquivo de informações
Descubra uma apresentação resumida do projeto.
Participar de reuniões públicas
O passe de vacinação será exigido na entrada dos teatros (em aplicação da Lei 2022-46 de 22 de janeiro de 2022).
- Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, às 19h30,
para o trecho "Grands Pêchers – Centre de dépannage des trains"
Na sala Jacques Brel, boulevard Gallieni, 164, FONTENAY-SOUS-BOIS 94120
- Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, às 19h30, para a seção "Château de Vincennes – Grands Pêchers"
No Ginásio Léo Lagrange, 68 Rue Eugène Martin, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Reunião com a Comissão de Inquérito
Em Fontenay-sous-Bois,
A Casa da Vida Cidadã e Associativa, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:
- Segunda-feira, 31 de janeiro, das 9h às 12h.
- Quarta-feira, 9 de fevereiro, das 14h às 17h
- Sábado, 19 de fevereiro, das 9h30 às 12h30.
- Segunda-feira, 28 de fevereiro, das 14h às 17h
Em Montreuil
Centro Administrativo de Altaís, 1 lugar Aimé Césaire
- Quarta-feira, 2 de fevereiro, das 9h às 12h.
- Quinta-feira, 17 de fevereiro, das 14h às 17h
Centro comunitário, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:
- Terça-feira, 1º de março, das 14h às 17h
Neuilly-Plaisance
Hôtel de Ville, 6 rue du Général de Gaulle:
- Segunda-feira, 31 de janeiro, das 9h às 12h.
- Segunda-feira, 14 de fevereiro, das 9h às 12h.
- Terça-feira, 1º de março, das 14h às 17h
Em Paris, 12º
Prefeitura do 12º arrondissement escritório AG10 – no térreo – próximo à recepção geral, 130 avenue Daumesnil:
- Quinta-feira, 17 de fevereiro, das 14h às 17h
- Segunda-feira, 28 de fevereiro, das 9h às 12h.
Em Vincennes
Edifício Cœur de Ville, Salle des Académiciens (térreo), 98 rue de Fontenay:
- Quarta-feira, 9 de fevereiro, das 14h às 17h
- Terça-feira, 1º de março, das 15h às 18h
Dando feedback sobre o projeto
- Online, no registro eletrônico: prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net
- Por e-mail: [email protected]
- Por correio, até a sede da investigação:
Ao conhecimento da Comissão de Inquérito para a extensão do Metrô 1
Prefeitura de Val-de-Marne
Direção para a Coordenação de Políticas Públicas e Apoio Territorial
Escritório de Meio Ambiente e Procedimentos de Utilidade Pública
21-29 avenue Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- Nos registros em papel disponibilizados:
