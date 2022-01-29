MetrôLinha 1

ExtensãoChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Consulta pública de 31 de janeiro a 2 de março: informe-se e expresse-se!

Publicado em

  -  

Atualizado em

Data de publicação: 29 de janeiro de 2022

O projeto para estender a linha 1 do metrô até Val de Fontenay está entrando em uma investigação pública, um passo importante para obter informações e dar sua opinião sobre o projeto.

Como participar da investigação pública?

De 31 de janeiro a 2 de março de 2022, muitas informações e métodos de expressão estão disponíveis para você.

 

Veja o arquivo da investigação

  • Online, neste site na biblioteca de mídia
  • Online, no site da investigação pública
  • Na sede da investigação pública:
    Prefeitura de Val-de-Marne
    Direção para a Coordenação de Políticas Públicas e Apoio Territorial
    Escritório de Meio Ambiente e Procedimentos de Utilidade Pública
    21-29 avenue Charles de Gaulle
    94000 CRETEIL
  • Nos escritórios (veja datas, horários e locais abaixo)

Como o arquivo é um documento muito grande composto por muitos documentos, um guia de leitura é disponibilizado para você e explica o que encontrará em cada documento.

Consulte o arquivo de informações

Descubra uma apresentação resumida do projeto.

 

Participar de reuniões públicas

O passe de vacinação será exigido na entrada dos teatros (em aplicação da Lei 2022-46 de 22 de janeiro de 2022).

  • Quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, às 19h30,
    para o trecho "Grands Pêchers – Centre de dépannage des trains"
    Na sala Jacques Brel, boulevard Gallieni, 164, FONTENAY-SOUS-BOIS 94120
  • Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, às 19h30, para a seção "Château de Vincennes – Grands Pêchers"
    No Ginásio Léo Lagrange, 68 Rue Eugène Martin, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

 

Reunião com a Comissão de Inquérito

Em Fontenay-sous-Bois,
A Casa da Vida Cidadã e Associativa, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:

  • Segunda-feira, 31 de janeiro, das 9h às 12h.
  • Quarta-feira, 9 de fevereiro, das 14h às 17h
  • Sábado, 19 de fevereiro, das 9h30 às 12h30.
  • Segunda-feira, 28 de fevereiro, das 14h às 17h

Em Montreuil
Centro Administrativo de Altaís, 1 lugar Aimé Césaire

  • Quarta-feira, 2 de fevereiro, das 9h às 12h.
  • Quinta-feira, 17 de fevereiro, das 14h às 17h

Centro comunitário, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:

  • Terça-feira, 1º de março, das 14h às 17h

Neuilly-Plaisance
Hôtel de Ville, 6 rue du Général de Gaulle:

  • Segunda-feira, 31 de janeiro, das 9h às 12h.
  • Segunda-feira, 14 de fevereiro, das 9h às 12h.
  • Terça-feira, 1º de março, das 14h às 17h

Em Paris, 12º
Prefeitura do 12º arrondissement escritório AG10 – no térreo – próximo à recepção geral, 130 avenue Daumesnil:

  • Quinta-feira, 17 de fevereiro, das 14h às 17h
  • Segunda-feira, 28 de fevereiro, das 9h às 12h.

Em Vincennes
Edifício Cœur de Ville, Salle des Académiciens (térreo), 98 rue de Fontenay:

  • Quarta-feira, 9 de fevereiro, das 14h às 17h
  • Terça-feira, 1º de março, das 15h às 18h

 

Dando feedback sobre o projeto

  • Online, no registro eletrônico: prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net
  • Por e-mail: [email protected]
  • Por correio, até a sede da investigação:
    Ao conhecimento da Comissão de Inquérito para a extensão do Metrô 1
    Prefeitura de Val-de-Marne
    Direção para a Coordenação de Políticas Públicas e Apoio Territorial
    Escritório de Meio Ambiente e Procedimentos de Utilidade Pública
    21-29 avenue Charles de Gaulle
    94000 CRETEIL
  • Nos registros em papel disponibilizados:
    indefinidoindefinidoindefinidoindefinidoindefinido