A primeira reunião pública acontecerá em Vincennes no dia 24 de novembro

Data de publicação: 19 de novembro de 2014

Na segunda-feira, 24 de novembro de 2014, a partir das 19h30, a STIF e a RATP apresentarão o projeto para a extensão da linha 1 do Metrô até Val de Fontenay. As principais características do projeto serão apresentadas aos participantes e, em seguida, um tempo de troca permitirá que todos se expressem e façam suas perguntas.

A reunião pública é aberta a todos, sendo realizada na sala da École de l'Est – 108-110 rue Diderot – 94300 Vincennes: mapa de acesso