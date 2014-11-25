A segunda reunião pública acontecerá em Montreuil em 2 de dezembro de 2014

Data de publicação: 25 de novembro de 2014

O STIF e a RATP convidam você a se reunir na terça-feira, 2 de dezembro de 2014, às 18h30, para a segunda reunião pública da consulta sobre a extensão da linha 1 do Metrô até Val de Fontenay. Após a apresentação do projeto, um tempo de troca permitirá que todos deem sua opinião e façam perguntas sobre o projeto.

A reunião pública é aberta a todos, realizada no centro esportivo Arthur-Ashe – 156 rue de la Nouvelle France – 93100 Montreuil: mapa de acesso

Você também pode acompanhar esta reunião pública ao vivo no Twitter do projeto account@ProlongerL1