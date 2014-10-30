A consulta é agora!
Data de publicação: 30 de outubro de 2014
A consulta sobre a extensão da Linha 1 do Metrô ocorreu de 10 de novembro de 2014 a 10 de janeiro de 2014, sob a égide de uma fiadora, Sra. Claude Brévan, nomeada pelo CNDP.
A STIF e a RATP, em colaboração com os parceiros do Estado e da Região da Île-de-France, desejam realizar essa consulta com os habitantes, usuários do transporte público, autoridades eleitas, associações e atores econômicos do território para:
- Reunir suas opiniões sobre os principais princípios e objetivos do projeto;
- responder às perguntas deles;
- Enriquecer o projeto integrando suas necessidades e expectativas da melhor forma possível para desenvolver soluções compartilhadas.
Não hesite em expressar sua opinião sobre o projeto:
- envie uma avaliação online (link para enviar uma seção de avaliação);
- preencha e coloque o cartão T anexado ao folheto informativo gratuitamente;
- deixe sua opinião em uma das urnas montadas nas prefeituras de Vincennes, Montreuil e Fontenay-sous-Bois.