A consulta termina no sábado, continue dando sua opinião

Data de publicação: 6 de janeiro de 2015

Faltam apenas quatro dias para nos dar sua opinião antes de sábado, 10 de janeiro de 2015, data do término da consulta.

Para se expressar, você pode:

  • Envie um aviso online;
  • preencha o cartão T anexado ao folheto informativo e envie gratuitamente ou
  • depositado em uma das urnas montadas nas prefeituras de Vincennes, Montreuil e Fontenay-sous-Bois.

Em seguida, o STIF e a RATP analisarão todas as opiniões expressas para elaborar o relatório da consulta.