A consulta termina no sábado, continue dando sua opinião
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 6 de janeiro de 2015
Faltam apenas quatro dias para nos dar sua opinião antes de sábado, 10 de janeiro de 2015, data do término da consulta.
Para se expressar, você pode:
- Envie um aviso online;
- preencha o cartão T anexado ao folheto informativo e envie gratuitamente ou
- depositado em uma das urnas montadas nas prefeituras de Vincennes, Montreuil e Fontenay-sous-Bois.
Em seguida, o STIF e a RATP analisarão todas as opiniões expressas para elaborar o relatório da consulta.