Os resultados da consulta estão online!

Data de publicação: 9 de julho de 2015

Em 8 de julho de 2015, o Conselho da STIF aprovou o relatório sobre a consulta da extensão da linha 1 do Metrô até Val de Fontenay e decidiu continuar o projeto, levando em conta as riquezas e numerosas trocas durante a consulta de 2014.

O Conselho STIF decidiu continuar os estudos com base em:

duas variantes da estação de Rigollots (leste e oeste), e propõem, ao final dos estudos esquemáticos, a variante escolhida;

uma estação terminal em Val de Fontenay Est garantindo boa qualidade de conexão no centro do Val de Fontenay com o RER E e A, além da extensão do bonde T1 e da futura linha 15 Leste do metrô;

um aprofundamento da rota 1, passando pela estação intermediária Grands Pêchers e pela rota alternativa que atende o cruzamento de Verdun e permite um término em Val de Fontenay Est, propondo então, dentro do esquema principal, a variante escolhida.

Para iniciar esta fase de estudos do diagrama esquemático e do arquivo da investigação pública, foi solicitado aos financiadores o desenvolvimento de um novo acordo de financiamento.

Consulte o relatório da consulta ou o resumo.

A consulta foi realizada sob a égide de um fiador, Claude BREVAN, que garantiu que tudo ocorresse sem problemas. Ao final dessa fase, elaborou seu próprio relatório de consulta.

Consulte o relatório do fiador.