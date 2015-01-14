STIF e RATP agradecem a todos os participantes

Data de publicação: 14 de janeiro de 2015

A consulta sobre a extensão da linha 1 do Metrô até Val de Fontenay terminou no sábado, 10 de janeiro de 2015. Os líderes do projeto gostariam de agradecer a todos os participantes pela riqueza das expressões formuladas.

O STIF e a RATP agora elaborarão o relatório da consulta com base nas opiniões transmitidas. O fiador da consulta também elaborará um relatório sobre o andamento da consulta.

O site permitirá que você se mantenha informado sobre os próximos passos do projeto.