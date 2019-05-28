O início de estudos adicionais no projeto para estender a linha 1 até Val de Fontenay

Data de publicação: 28 de maio de 2019

Em julho de 2018, a RATP submeteu à Île-de-France Mobilités os estudos técnicos em nível de um diagrama esquemático, que inclui uma estimativa atualizada do custo do projeto.

Entre julho e novembro de 2018, a Île-de-France Mobilités realizou uma análise de custos, levando à validação de várias otimizações que não modificaram as principais características do projeto.

Após essa análise de custos, uma fase de estudos adicionais começou no início de 2019. Em particular, inclui um estudo sobre a unificação das futuras estações "Val de Fontenay", a extensão das linhas 1 e 15 do Grand Paris Express.

O objetivo desses estudos adicionais, iniciados em 2019, é ter um custo consolidado do projeto antes de submeter o arquivo ao Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités para aprovação.

Até lá, a caixa de perguntas do site permanece aberta para responder a quaisquer dúvidas adicionais que você possa ter.