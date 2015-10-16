Os estudos continuam!

Data de publicação: 16 de outubro de 2015

Após a aprovação do relatório de consulta em julho de 2015, o Conselho STIF de 8 de outubro de 2015 aprovou um acordo de financiamento no valor de €5,5 milhões para continuar os estudos sobre a extensão da linha 1 do Metrô até Val de Fontenay. A Região da Île-de-France (70%) e o Estado (30%) fornecem o financiamento.

O objetivo deste acordo é cobrir o financiamento necessário para a realização dos estudos esquemáticos, o arquivo de investigação pública e a condução da investigação pública.

Esta nova fase do projeto inclui uma primeira fase de estudo que focará no aprofundamento da rota 1 que passa pela estação intermediária Grands Pêchers, bem como da rota alternativa que passa pelo setor de Verdun, a fim de verificar sua viabilidade técnica e seu impacto nas condições de construção e operação. O STIF também fornecerá a evolução do tráfego ao longo do horizonte de previsão da comissionamento da extensão e avaliará o interesse da rota alternativa, com uma avaliação socioeconômica inicial.

Esses estudos adicionais, necessários para permitir a escolha de uma rota entre a rota 1 que passa por Grands Pêchers e a rota alternativa que atende o setor de Verdun, possibilitarão finalizar um diagrama esquemático para elaborar um arquivo de investigação pública com base em uma única rota.

De acordo com a decisão do Conselho STIF de 8 de julho de 2015, será mantido um sistema público contínuo de informação, especialmente sobre a escolha da rota que será mantida no plano principal.

Mais informações e notícias sobre esses estudos técnicos em breve.