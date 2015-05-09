Os resultados do questionário

Data de publicação: 9 de maio de 2015

Ao final da consulta sobre a extensão da linha 1 do Metrô até Val de Fontenay, os proprietários do projeto, a STIF e a RATP, quiseram coletar as opiniões dos participantes sobre a forma como esse período de troca e informações ocorreu. Um questionário foi então publicado no site do projeto de 10 de fevereiro a 10 de março de 2015.

Este questionário focou em 4 temas principais: os meios de informação sobre o projeto e a consulta, reuniões públicas, o papel do fiador e os meios de expressão.

Mais de 300 pessoas responderam a nós, e STIF e RATP gostariam de agradecer sinceramente pela sua participação.

Descubra alguns dos resultados do questionário e baixe o relatório completo.