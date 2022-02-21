Nova reunião pública na quinta-feira, 24 de fevereiro, às 18h30
Como parte da investigação pública em andamento sobre o projeto de extensão do metrô 1 em Val de Fontenay, que termina em 2 de março de 2022, uma reunião pública adicional está sendo organizada a pedido da Comissão de Inquérito e em conjunto com a Prefeitura de Val-de-Marne.
Esta terceira reunião pública será realizada em:
Quinta-feira, 24 de fevereiro, às 18h30.
na Salle des Fêtes em Neuilly-Plaisance
11 avenue du Maréchal Foch
O passe de vacinação será solicitado na entrada do quarto
A investigação pública continua até 2 de março de 2022
Para mais informações, consulte o arquivo da investigação
- Online, neste site na biblioteca de mídia
- Online, no site da investigação pública
- Na sede da investigação pública:
Prefeitura de Val-de-Marne
Direção para a Coordenação de Políticas Públicas e Apoio Territorial
Escritório de Meio Ambiente e Procedimentos de Utilidade Pública
21-29 avenue Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- Nos escritórios (veja datas, horários e locais abaixo)
Como o arquivo é um documento muito grande composto por muitos documentos, um guia de leitura é disponibilizado para você e explica o que encontrará em cada documento.
Consulte o arquivo de informações: Descubra uma apresentação resumida do projeto.
Reunião com a Comissão de Inquérito
Em Fontenay-sous-Bois,
A Casa da Vida Cidadã e Associativa, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:
- Segunda-feira, 28 de fevereiro, das 14h às 17h
Em Montreuil
Centro comunitário, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:
- Terça-feira, 1º de março, das 14h às 17h
Neuilly-Plaisance
Hôtel de Ville, 6 rue du Général de Gaulle:
- Terça-feira, 1º de março, das 14h às 17h
Em Paris, 12º
Prefeitura do 12º arrondissement escritório AG10 – no térreo – próximo à recepção geral, 130 avenue Daumesnil:
- Segunda-feira, 28 de fevereiro, das 9h às 12h.
Em Vincennes
Edifício Cœur de Ville, Salle des Académiciens (térreo), 98 rue de Fontenay:
- Terça-feira, 1º de março, das 15h às 18h
Dando feedback sobre o projeto
- Online, no registro eletrônico: prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net
- Por e-mail: [email protected]
- Por correio, até a sede da investigação:
Ao conhecimento da Comissão de Inquérito para a extensão do Metrô 1
Prefeitura de Val-de-Marne
Direção para a Coordenação de Políticas Públicas e Apoio Territorial
Escritório de Meio Ambiente e Procedimentos de Utilidade Pública
21-29 avenue Charles de Gaulle
94000 CRETEIL
- Nos registros em papel disponibilizados:
