Nova reunião pública na quinta-feira, 24 de fevereiro, às 18h30

Data de publicação: 21 de fevereiro de 2022

Como parte da investigação pública em andamento sobre o projeto de extensão do metrô 1 em Val de Fontenay, que termina em 2 de março de 2022, uma reunião pública adicional está sendo organizada a pedido da Comissão de Inquérito e em conjunto com a Prefeitura de Val-de-Marne.

Esta terceira reunião pública será realizada em:

Quinta-feira, 24 de fevereiro, às 18h30.
na Salle des Fêtes em Neuilly-Plaisance
11 avenue du Maréchal Foch
O passe de vacinação será solicitado na entrada do quarto

A investigação pública continua até 2 de março de 2022

Para mais informações, consulte o arquivo da investigação

  • Online, neste site na biblioteca de mídia
  • Online, no site da investigação pública
  • Na sede da investigação pública:
    Prefeitura de Val-de-Marne
    Direção para a Coordenação de Políticas Públicas e Apoio Territorial
    Escritório de Meio Ambiente e Procedimentos de Utilidade Pública
    21-29 avenue Charles de Gaulle
    94000 CRETEIL
  • Nos escritórios (veja datas, horários e locais abaixo)

Como o arquivo é um documento muito grande composto por muitos documentos, um guia de leitura é disponibilizado para você e explica o que encontrará em cada documento.

Consulte o arquivo de informações: Descubra uma apresentação resumida do projeto.

Reunião com a Comissão de Inquérito

Em Fontenay-sous-Bois,
A Casa da Vida Cidadã e Associativa, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:

  • Segunda-feira, 28 de fevereiro, das 14h às 17h

Em Montreuil
Centro comunitário, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:

  • Terça-feira, 1º de março, das 14h às 17h

Neuilly-Plaisance
Hôtel de Ville, 6 rue du Général de Gaulle:

  • Terça-feira, 1º de março, das 14h às 17h

Em Paris, 12º
Prefeitura do 12º arrondissement escritório AG10 – no térreo – próximo à recepção geral, 130 avenue Daumesnil:

  • Segunda-feira, 28 de fevereiro, das 9h às 12h.

Em Vincennes
Edifício Cœur de Ville, Salle des Académiciens (térreo), 98 rue de Fontenay:

  • Terça-feira, 1º de março, das 15h às 18h

Dando feedback sobre o projeto

  • Online, no registro eletrônico: prolongement-ligne1-metro-val-de-fontenay.enquetepublique.net
  • Por e-mail: [email protected]
  • Por correio, até a sede da investigação:
    Ao conhecimento da Comissão de Inquérito para a extensão do Metrô 1
    Prefeitura de Val-de-Marne
    Direção para a Coordenação de Políticas Públicas e Apoio Territorial
    Escritório de Meio Ambiente e Procedimentos de Utilidade Pública
    21-29 avenue Charles de Gaulle
    94000 CRETEIL
  • Nos registros em papel disponibilizados:
