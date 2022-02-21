Nova reunião pública na quinta-feira, 24 de fevereiro, às 18h30

Data de publicação: 21 de fevereiro de 2022

Como parte da investigação pública em andamento sobre o projeto de extensão do metrô 1 em Val de Fontenay, que termina em 2 de março de 2022, uma reunião pública adicional está sendo organizada a pedido da Comissão de Inquérito e em conjunto com a Prefeitura de Val-de-Marne.

Esta terceira reunião pública será realizada em:

Quinta-feira, 24 de fevereiro, às 18h30.

na Salle des Fêtes em Neuilly-Plaisance

11 avenue du Maréchal Foch

O passe de vacinação será solicitado na entrada do quarto



A investigação pública continua até 2 de março de 2022

Para mais informações, consulte o arquivo da investigação

Online, neste site na biblioteca de mídia

Online, no site da investigação pública

Na sede da investigação pública:

Prefeitura de Val-de-Marne

Direção para a Coordenação de Políticas Públicas e Apoio Territorial

Escritório de Meio Ambiente e Procedimentos de Utilidade Pública

21-29 avenue Charles de Gaulle

94000 CRETEIL

Prefeitura de Val-de-Marne Direção para a Coordenação de Políticas Públicas e Apoio Territorial Escritório de Meio Ambiente e Procedimentos de Utilidade Pública 21-29 avenue Charles de Gaulle 94000 CRETEIL Nos escritórios (veja datas, horários e locais abaixo)

Como o arquivo é um documento muito grande composto por muitos documentos, um guia de leitura é disponibilizado para você e explica o que encontrará em cada documento.

Consulte o arquivo de informações: Descubra uma apresentação resumida do projeto.

Reunião com a Comissão de Inquérito

Em Fontenay-sous-Bois,

A Casa da Vida Cidadã e Associativa, 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry:

Segunda-feira, 28 de fevereiro, das 14h às 17h

Em Montreuil

Centro comunitário, Centre social du Grand Air, 40 rue du Bel Air:

Terça-feira, 1º de março, das 14h às 17h

Neuilly-Plaisance

Hôtel de Ville, 6 rue du Général de Gaulle:

Terça-feira, 1º de março, das 14h às 17h

Em Paris, 12º

Prefeitura do 12º arrondissement escritório AG10 – no térreo – próximo à recepção geral, 130 avenue Daumesnil:

Segunda-feira, 28 de fevereiro, das 9h às 12h.

Em Vincennes

Edifício Cœur de Ville, Salle des Académiciens (térreo), 98 rue de Fontenay:

Terça-feira, 1º de março, das 15h às 18h

Dando feedback sobre o projeto