Participe da consulta sobre o novo acesso RER A ao Val de Fontenay
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 13 de dezembro de 2017
- criação de um túnel subterrâneo para o leste, Allée des Sablons. Isso permitirá criar uma melhor travessia Norte-Sul a leste do centro, especialmente na saída pela manhã para o RER A vindo de Paris, e preparará a futura conexão com as linhas 1 e 15.
Para mais informações, visite:
- O folheto de consulta
- os painéis da exposição na estação Val de Fontenay
- A página web do projeto www.ratp.fr/concertations
Você pode se expressar:
- devolvendo o cupom T anexado ao folheto (gratuito);
- Por e-mail para [email protected]