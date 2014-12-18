Mais de 220 pessoas na última reunião pública em Fontenay-sous-Bois

Data de publicação: 18 de dezembro de 2014

Mais de 220 pessoas participaram da terceira e última reunião pública, que aconteceu ontem à noite na Escola Michelet, em Fontenay-sous-Bois.

Após a apresentação do projeto, um tempo de troca permitiu ao público fazer perguntas. Muitas intervenções bem argumentadas focaram especialmente na localização das estações e na escolha da rota.

Essa reunião também foi uma oportunidade para os proprietários do projeto e o fiador tirarem as primeiras lições da consulta.

Mais de 2.000 avaliações foram coletadas até o momento. Há muitas expressões sobre a adequação do projeto, com maioria de opiniões favoráveis. A consulta também foi marcada por questões relacionadas ao cronograma, financiamento e melhoria do transporte existente. Mas são acima de tudo os resorts e rotas que mais te interessaram. Todos eles foram objeto de observações e propostas que serão levadas em conta no relatório.

Agradecemos às muitas pessoas que participaram das reuniões públicas.

A consulta continua até 10 de janeiro. Em seguida, o STIF e a RATP analisarão todas as opiniões expressas para elaborar o relatório da consulta.