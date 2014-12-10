Um olhar para trás na reunião de passageiros na estação Château de Vincennes

Data de publicação: 10 de dezembro de 2014

A STIF e a RATP estiveram presentes ontem, no final da tarde, na estação Château de Vincennes e na rodoviária, para informar os usuários sobre o projeto. Eles agradecem aos viajantes que fizeram perguntas e expressaram suas opiniões. Uma variedade de temas alimentou as discussões: o cronograma do projeto, o aluguel de futuras estações, os efeitos na operação da atual Linha 1, etc.

As opiniões expressas durante a reunião serão levadas em conta nos resultados da consulta.

Lembramos que a última reunião pública acontecerá na quarta-feira, 17 de dezembro, em Fontenay-sous-Bois, às 19h30.

O relatório da reunião.