Casa lotada para a segunda reunião pública em Montreuil

Data de publicação: 4 de dezembro de 2014

Cerca de 250 pessoas participaram da segunda reunião pública, que aconteceu ontem à noite no complexo esportivo Arthur-Ashe em Montreuil, no distrito de Bel Air-Grands Pêchers. Após um período de apresentação do projeto pela STIF e pela RATP, muitas perguntas foram feitas, em particular sobre a localização das estações e seus acessos, sobre a rede atual de ônibus e sobre outros projetos de transporte planejados na região (extensão do bonde T1 até Val de Fontenay e extensão da linha 11 até Rosny Bois Perrier).

A próxima reunião pública acontecerá em Fontenay-sous-Bois na quarta-feira, 17 de dezembro de 2014, a partir das 19h30, na escola Michelet.

Baixe a apresentação do projeto