Diagrama esquemático e arquivo de consulta pública aprovados

Data de publicação: 10 de dezembro de 2020

Em 9 de dezembro de 2020, o Conselho Mobilités da Île-de-France aprovou o diagrama esquemático e o arquivo de inquérito público para o projeto de extensão do Metrô 1 até Val de Fontenay.

Os estudos esquemáticos possibilitaram aprofundar a rota e a posição das estações de acordo com uma abordagem multicritério ligada à oferta de transporte, ao ambiente urbano, à viabilidade técnica e ao custo associado. O projeto inclui:

- Uma estação Les Rigollots para os habitantes de Vincennes e Fontenay-sous-Bois, localizada ao redor do cruzamento de Rigollots, no cruzamento da Avenue de la République com a Avenue de Stalingrad, especialmente por sua boa visibilidade e seu impacto limitado na RD 143 durante as obras.

- Uma estação Grands Pêchers ao sul de Montreuil e na fronteira com Fontenay-sous-Bois, oferecendo assim uma nova possibilidade de transporte para os habitantes e o serviço das instalações desse setor (escolas, universidades e instalações esportivas em particular).

- Uma estação Val de Fontenay no coração do centro multimodal de intercâmbio. Ele ficará próximo à futura estação do Metrô 15 Leste e das rodovias RER A e E, bem como ao futuro terminal da extensão T1. Portanto, essa estação oferecerá muitas possibilidades para que as conexões se desloquem mais facilmente.

Os stakeholders do projeto (Estado, Região da Île-de-France, autoridades locais, municípios, estabelecimentos públicos territoriais e departamentos) estiveram envolvidos nesses estudos e nas decisões.

O próximo passo?

O arquivo da investigação pública será examinado pelo Prefeito de Val-de-Marne. Este arquivo apresenta os diversos estudos realizados, o projeto em detalhes e seu impacto no meio ambiente. Pode ser consultado e comentado pelo público durante a investigação pública realizada sob a égide de uma comissão de inquérito.

A investigação pública está planejada para a segunda metade de 2021.

>> Download, a deliberação do conselho de diretores da Île-de-France Mobilités e o diagrama de princípios completo.