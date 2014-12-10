Terceira reunião pública em Fontenay-sous-Bois em 17 de dezembro de 2014

Data de publicação: 10 de dezembro de 2014

O STIF e a RATP aguardam sua visão na quarta-feira, 17 de dezembro de 2014, a partir das 19h30, para a última reunião pública da consulta sobre a extensão da linha 1 do Metrô até Val de Fontenay. Após a apresentação do projeto, um tempo de troca permitirá que todos deem sua opinião e façam perguntas aos responsáveis pelo projeto.

A reunião pública é aberta a todos, sendo realizada na École Michelet – 1 Rue Alfred de Musset – 94120 Fontenay-sous-Bois (mapa de acesso)

Você também pode acompanhar esta reunião pública ao vivo no Twitter do projeto account@ProlongerL1