Um momento de convivência no mercado de Diderot

Data de publicação: 24 de novembro de 2014

Houve muitas perguntas e expressões sobre a extensão da linha 1 do metrô até Val de Fontenay na manhã de sábado, 22 de novembro, no mercado Diderot em Vincennes. STIF e a RATP gostariam de agradecer às muitas pessoas que vieram saber mais sobre o estande dedicado ao projeto. Diversas opiniões foram formuladas: localização da estação Rigollots, cronograma de construção, data de comissionamento, financiamento, etc.

As opiniões expressas durante a reunião serão levadas em conta na avaliação da consulta e na continuação dos estudos.

O relatório da reunião