Uma grande plateia para a primeira reunião pública

Data de publicação: 25 de novembro de 2014

Cerca de 180 pessoas participaram da primeira reunião pública que aconteceu na noite passada em Vincennes. Após um período de apresentação do projeto pela STIF e pela RATP, muitas perguntas foram feitas sobre temas desde a reorganização da rede de ônibus até a comissão da extensão, a melhoria da rede de transporte existente, as rotas propostas para consulta, os incômodos ligados às obras, o financiamento e os papéis dos proprietários do projeto, E por aí vai.

Baixe a apresentação do projeto

A próxima reunião pública acontecerá em Montreuil na terça-feira, 2 de dezembro de 2014.