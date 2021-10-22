Glossário
Estação traseira
Uma estação traseira corresponde a uma extensão de uma ou duas vias ao longo de várias centenas de metros, permitindo que os trens troquem de via atrás da estação para sair na direção oposta sem interromper o movimento de outros trens.
Capacidade de uma linha
A capacidade de uma linha de transmissão refere-se ao número de pessoas que podem ser transportadas nela. É calculado a partir da capacidade de cada trem e da frequência máxima.
Comissão Nacional para o Debate Público (CNDP)
A Comissão Nacional de Debate Público é uma autoridade administrativa independente criada em 1995, responsável por garantir que a participação pública seja respeitada no processo de desenvolvimento de grandes projetos de desenvolvimento ou infraestrutura que apresentem fortes interesses socioeconômicos ou tenham impactos significativos no meio ambiente ou no planejamento do uso do solo. De acordo com o Decreto nº 2002-1275 sobre a organização do debate público e a Comissão Nacional de Debate Público, a remissão ao CNDP é obrigatória para qualquer projeto de infraestrutura cujo valor seja estimado em mais de €300 milhões. Uma vez que o assunto é encaminhado para ele, o CNDP decide se deve ou não organizar um debate público sobre o projeto. Nesse último caso, pode recomendar ao proprietário do projeto que realize uma consulta, com ou sem fiador nomeado por ele. Mais informações sobrewww.debatpublic.fr.
Consultoria
A consulta é um momento de informação e trocas com o público para apresentar a oportunidade e as principais características do projeto. Regido pelo Artigo L.300-2 do Código de Planejamento Urbano ou pelo Artigo R 121-2 do Código Ambiental, dependendo do contexto do projeto, seu objetivo é coletar os comentários e opiniões de todas as partes interessadas no território sobre os principais princípios e objetivos do projeto. Esta etapa é concluída por um relatório aprovado pelo Conselho STEM, que apresenta relatos sobre as trocas e opiniões expressas durante a fase de consulta com o público.
Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP)
O Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP) é o suporte do STIF para a apresentação de seus projetos na fase preliminar de estudo. Sua aprovação pelo Conselho STIF marca o início da consulta preliminar com autoridades eleitas e a população.
Inquérito público
Na última fase da consulta pública, a investigação pública tem como objetivo apresentar o projeto e seus impactos no meio ambiente, bem como as medidas que serão tomadas para limitar seus efeitos, permitindo que o público expresse novamente sua opinião sobre o projeto. A investigação é aberta por ordem emitida pelo prefeito, que nomeia um comissário-investigador ou uma comissão pública de inquérito composta por vários membros. Ao final da investigação, um relatório é elaborado pelo comissário investigador, com base no qual ele/ela formula uma opinião favorável ou desfavorável; a opinião favorável pode, quando apropriado, ser acompanhada de reservas e/ou recomendações. É com base nessa opinião que a declaração de utilidade pública será adotada pelo prefeito.
Avaliação de impacto
O estudo de impacto é tanto um procedimento administrativo quanto uma abordagem científica preliminar destinada a analisar a integração do projeto em todos os componentes do ambiente (água, ar, solo, plantas e animais). É um documento que deve possibilitar avaliar e avaliar o impacto de curto, médio e longo prazo de certos projetos no meio ambiente, antes do processo de tomada de decisão. A realização do estudo de impacto, portanto, parece ser uma ferramenta disponibilizada ao proprietário público ou privado do projeto para projetar um projeto ambientalmente amigável. Por essa razão, o estudo deve começar bem antes do projeto, na fase de esboço técnico, e continuar durante toda a fase de desenvolvimento.
Fiador
Um fiador é uma pessoa independente nomeada pela Comissão Nacional de Debate Público (CNDP), cuja função é fornecer todas as garantias de sinceridade e transparência nas informações disponibilizadas ao público, tanto em documentos quanto durante trocas com o público. Seu papel é garantir que as recomendações do CNDP sobre as modalidades de consulta sejam seguidas.
O sindicato de transportes da Île-de-France (STIF)
O STIF é a autoridade organizadora do transporte na região da Île-de-France. Define e subsidia o serviço oferecido aos passageiros, e melhora o sistema de transporte público na região da Île-de-France definindo o conteúdo dos projetos de investimento. Proveniente das autoridades locais (região da Île-de-France, Prefeitura de Paris, bem como dos outros 7 departamentos da região da Île-de-France), é presidida pelo Presidente da Região da Île-de-France, que gerencia o orçamento anual operacional do transporte público na região da Île-de-France. Para melhorar o transporte na região de Île-de-France, o STIF favorece dois tipos de soluções: - A criação de novas linhas e a extensão das linhas existentes - A melhoria da qualidade do serviço em termos de conforto, frequência, acessibilidade, serviço noturno e de fim de semana.
Autoridade contratante
Função definida pela lei de 12 de julho de 1985 sobre gestão pública de projetos: "O proprietário de um projeto é a pessoa jurídica para quem a obra foi construída. […]. Cabe a ele, após verificar a viabilidade e adequação da operação prevista, determinar sua localização, definir o programa, decidir o envelope financeiro provisório, garantir seu financiamento, escolher o processo pelo qual a obra será realizada e concluir, com os gestores de projeto e empreiteiros escolhidos, os contratos para a realização dos estudos e execução das obras. O proprietário do projeto deverá definir no programa os objetivos da operação e as necessidades que ela deve atender, bem como as restrições e exigências de qualidade social, urbana, arquitetônica, funcional, técnica e econômica, integração na paisagem e proteção do meio ambiente".
Nova Grande Paris
Um projeto ambicioso para modernizar e desenvolver o transporte na região da Île-de-France, lançado pelo Primeiro-Ministro em 6 de março de 2013, a Nova Grande Paris irá melhorar as viagens para todos os residentes da Île-de-France e fortalecer a atratividade das áreas de rápido crescimento. Articula de forma coerente as necessidades de modernização e extensão da rede existente, bem como a criação de novas linhas automáticas de metrô. Essas conquistas são apoiadas por um compromisso histórico do Estado, da Região da Île-de-France e dos Departamentos. A gestão do projeto será realizada pela RATP, RFF, SNCF, SGP, as autoridades locais e o STIF.
Centro de intercâmbio multimodal
Um intercâmbio multimodal é um local de articulação de redes de transporte que visa facilitar a prática de diferentes modos de transporte de passageiros. O objetivo é promover conexões e acessibilidade à rede de transporte.
Porta de tela da plataforma
Portas de tela de plataforma são equipamentos localizados na borda das plataformas e compostos por portas automáticas que se abrem quando um trem do metrô para em uma estação. É um sistema que garante a segurança dos passageiros nas plataformas
Plano diretor para a região da Île-de-France (SDRIF)
Um documento de planejamento urbano preparado e votado pelo Conselho Regional da Île-de-France em 18 de outubro de 2013, o SDRIF visa em particular controlar o crescimento urbano e demográfico, e o uso do espaço, garantindo ao mesmo tempo em que a influência internacional da região da Île-de-France. Especifica os meios a serem implementados para corrigir disparidades espaciais, sociais e econômicas, coordenar o fornecimento de viagens e preservar áreas rurais e naturais, a fim de garantir as condições para o desenvolvimento sustentável da região.
Cortar e cobrir
Um cut-and-cover é um método de construção usado para construir uma estação ou estrutura de serviço a partir da superfície e depois debaixo da terra, sob a proteção de uma cobertura. É uma estrutura subterrânea semelhante a um túnel. A única diferença é que o cut-and-cover é feito ao ar livre. Uma vez concluída a estrutura, ela é preenchida até o nível do terreno natural inicial.
Trincheira aberta
Uma vala aberta é um método de construção usado para construir uma estação ou estrutura de serviço a partir da superfície e depois subterrânea, ao ar livre.
TBM
Uma máquina de perfuração de túneis é uma ferramenta de engenharia civil (técnicas relacionadas à construção civil) usada para escavar túneis, funcionando continuamente e em toda a seção. A máquina de perfuração de túneis realiza várias funções: - Cortar o solo; - Remoção de material escavado por diversos meios; - Instalação de suporte (dispositivo de suporte).
Zona de desenvolvimento concertado (ZAC)
Um processo de desenvolvimento, uma zona de desenvolvimento concertada, é um setor identificado por um perímetro dentro do qual uma autoridade local ou um estabelecimento público decide realizar o desenvolvimento de terras e equipamentos com vista à construção de moradias, lojas ou centros de atividades econômicas. Um dos principais objetivos desse procedimento é facilitar a consulta entre autoridades públicas e incorporadoras privadas.
Zona de Proteção do Patrimônio Arquitetônico, Urbano e Paisagístico (ZPPAUP)
O objetivo de uma ZPPAUP é garantir a proteção da paisagem e do patrimônio urbano e valorizar bairros e locais a serem protegidos por razões estéticas ou históricas.
Área natural de interesse ecológico, faunístico e florístico (ZNIEFF)
Uma área natural de interesse ecológico, florístico e faunístico é definida pela identificação científica de uma área de particular interesse ecológico. O ZNIEFF é uma ferramenta de conhecimento dos ambientes naturais, resultando em um processo de inventário realizado em todo o território, em escala regional. O ZNIEFF não tem valor legal direto. Ele tem como objetivo informar decisões sobre planejamento do uso do solo com base no princípio da preservação do patrimônio natural.