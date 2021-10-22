Comissão Nacional para o Debate Público (CNDP)

A Comissão Nacional de Debate Público é uma autoridade administrativa independente criada em 1995, responsável por garantir que a participação pública seja respeitada no processo de desenvolvimento de grandes projetos de desenvolvimento ou infraestrutura que apresentem fortes interesses socioeconômicos ou tenham impactos significativos no meio ambiente ou no planejamento do uso do solo. De acordo com o Decreto nº 2002-1275 sobre a organização do debate público e a Comissão Nacional de Debate Público, a remissão ao CNDP é obrigatória para qualquer projeto de infraestrutura cujo valor seja estimado em mais de €300 milhões. Uma vez que o assunto é encaminhado para ele, o CNDP decide se deve ou não organizar um debate público sobre o projeto. Nesse último caso, pode recomendar ao proprietário do projeto que realize uma consulta, com ou sem fiador nomeado por ele. Mais informações sobrewww.debatpublic.fr.