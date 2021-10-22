A consulta anterior

Após os estudos preliminares (DOCP), foi organizada uma consulta sobre o projeto de extensão do Metrô 1 até Val de Fontenay, de acordo com o Código Ambiental.

Em 4 de junho de 2014, a Comissão Nacional de Debate Público recomendou a organização de uma consulta ao público, sob a égide de uma pessoa independente que seria o fiador. Em 2 de julho de 2014, nomeou a Sra. Claude Brévan como fiadora da consulta.

A consulta ocorreu de 10 de novembro de 2014 a 10 de janeiro de 2015. Seus objetivos eram:

• Informar os habitantes, autoridades eleitas e atores econômicos e associados dos municípios cruzados sobre o projeto,

• Trocar com estes últimos para ouvir sua opinião e enriquecer o projeto de acordo com suas propostas.

Ela gerou uma participação significativa e rica de habitantes, usuários e partes interessadas de todos os territórios. Você pode consultar todas as opiniões enviadas pelo formulário de opinião online: consulte as opiniões da consulta anterior.

Como parte da consulta, três variantes de rota foram submetidas ao público para opinião.

O balanço patrimonial

Em 8 de julho de 2015, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités (então STIF) adotou o relatório sobre a consulta da extensão do Metrô 1 até Val de Fontenay, apresentando todas as opiniões expressas pelo site, os mapas em T e as reuniões públicas. O relatório leva em conta as lições aprendidas com a consulta e observa o relatório elaborado pelo fiador da consulta.

• Consulte o relatório da consulta ou o resumo.

• Consulte o relatório do fiador.

O Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités então decidiu continuar os estudos com base em:

• Duas variantes do resort Les Rigollots e, ao final do diagrama esquemático, a variante escolhida,

• Uma estação terminal a leste da estação Val de Fontenay, fator no bom desempenho do Metrô 1 estendido e garantindo uma boa qualidade de conexão,

• Aprofundamento da rota 1, passando pela estação intermediária Grands Pêchers e pela rota alternativa que atende o cruzamento de Verdun e permitindo um término em Val de Fontenay Est, propondo então a variante escolhida dentro do quadro do diagrama esquemático.

Da consulta à investigação pública

Entre a consulta de 2014 e a investigação pública de 2022, o diálogo com o território continuou à medida que os estudos avançavam.

Na reunião do comitê de monitoramento de 19 de outubro de 2016, reunindo os parceiros e autoridades eleitas envolvidas com a extensão, a Île-de-France Mobilités apresentou as conclusões dos estudos sobre variantes intermediárias de estações realizados com a RATP. A escolha do trajeto que passava pela estação Grands Pêchers foi mantida por todos os parceiros para a continuação dos estudos esquemáticos.

Esses estudos visaram aprofundar a solução escolhida entre as diferentes variantes. Ao mesmo tempo, as autoridades locais envolvidas pela rota têm participado de trocas regulares.

Todas essas discussões, realizadas em paralelo com a realização dos estudos, levaram a Île-de-France Mobilités e a RATP a otimizar o projeto apresentado em consulta, por meio de várias mudanças, sem modificar as principais características do projeto.