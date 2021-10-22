Os objetivos do projeto

1. Melhorar o acesso a centros de emprego e estudos e às principais instalações da região

A extensão do Metrô 1 visa fortalecer a rede de transporte público no leste da região da Île-de-France. O Metrô 1 estará conectado à rede de transporte existente (RER A, RER E, rede de ônibus) e em projeto (bonde T1, Metrô 15 Est, Bus Bords de Marne).

As áreas de moradia atendidas se beneficiarão de uma nova conexão, possibilitando o acesso aos centros de emprego de Paris e La Défense em particular, centros universitários e grandes instalações da metrópole.

A extensão do Metrô 1 proporcionará aos distritos atendidos uma ligação e conexões eficientes, especialmente para alcançar as redes ferroviárias (RER A e E) localizadas nos arredores do setor atravessado.