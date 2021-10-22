Os objetivos do projeto
1. Melhorar o acesso a centros de emprego e estudos e às principais instalações da região
A extensão do Metrô 1 visa fortalecer a rede de transporte público no leste da região da Île-de-France. O Metrô 1 estará conectado à rede de transporte existente (RER A, RER E, rede de ônibus) e em projeto (bonde T1, Metrô 15 Est, Bus Bords de Marne).
As áreas de moradia atendidas se beneficiarão de uma nova conexão, possibilitando o acesso aos centros de emprego de Paris e La Défense em particular, centros universitários e grandes instalações da metrópole.
A extensão do Metrô 1 proporcionará aos distritos atendidos uma ligação e conexões eficientes, especialmente para alcançar as redes ferroviárias (RER A e E) localizadas nos arredores do setor atravessado.
2. Promover a mudança de modalidade e oferecer uma alternativa confiável e confortável ao carro particular para viagens
A extensão do Metrô 1 visa oferecer uma alternativa eficiente ao uso do carro particular para viagens diárias nos municípios atendidos ou para viagens de ou para Seine-Saint-Denis ou Val-de-Marne.
A extensão do Metro 1 promoverá a mudança modal da estrada, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Até 2035, estima-se que 6,5% dos passageiros que utilizam a extensão serão ex-usuários de carros transferidos para o metrô.
Viagem diária
45% das viagens de ida e volta ao trabalho na área de estudo têm origem ou têm destino a Paris ou aos Hauts-de-Seine, o que indica a necessidade de uma ligação mais direta entre a área de estudo e a capital.
3. Apoiar o desenvolvimento dos territórios atendidos
Os municípios de Vincennes, Montreuil e Fontenay-sous-Bois atendidos pelo projeto constituem uma importante área habitacional no leste de Paris, com 230.000 habitantes e quase 105.000 empregos (fonte: INSEE 2016). Até 2035, espera-se que a população cresça 14% e o número de empregos nesse setor aumente 20% (Fonte: INSEE-IPR).
A extensão do Metrô 1 fortalecerá o desenvolvimento desse território, que é estratégico para a região da Île-de-France. Contribuirá para o sucesso das grandes operações de desenvolvimento realizadas ou que virão na região, especialmente no setor do Val de Fontenay, e participará do reequilíbrio do Oeste/Leste da região.
O Agrupamento do Val de Fontenay, um território em transformação
O setor do Val de Fontenay está vivenciando uma forte dinâmica de desenvolvimento tanto em termos de transporte quanto de desenvolvimento urbano. Até 2035, o polo da estação Val de Fontenay receberá a chegada de novas linhas de transporte (Metrô 1 estendido, Metrô 15 a leste do Grand Paris Express, bonde T1 e Bus Bords de Marne) e inúmeros projetos urbanos. Até 2035, o número de passageiros na estação Val de Fontenay aumentará 115%. Um projeto para reurbanizar o hub da estação está na fase de estudo preliminar de projeto (AVP): trata dos espaços dentro da estação para melhorar o tráfego de passageiros e as conexões, e dos espaços ao redor da estação para facilitar a intermodalidade (pedestres, bicicletas, ônibus, etc.). Os objetivos do projeto de reurbanização do polo da estação visam, por um lado, melhorar a operação da estação atual, em particular torná-la totalmente acessível e dissociar ao máximo a operação do RER A e E, e, por outro lado, apoiar o aumento do tráfego induzido pelo desenvolvimento da oferta de transporte e pela dinâmica urbana do setor. Saiba mais no site do projeto